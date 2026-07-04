Не вернулась домой с прогулки: в Екатеринбурге ищут 17-летнюю девушку, пропавшую 5 дней назад

Девушка не вернулась с прогулки 5 июня. Фото: ЛизаАлерт/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ищут 17-летнюю Полину Геншель. Девушка пропала пять дней назад, 30 июня. В ее поисках участвуют сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Внимание! Помогите найти подростка! 30 июня 2026 года не вернулась домой с прогулки, - сообщили поисковики.

Ориентировка на девушку. Фото: "ЛизаАлерт"

Полина Геншель ростом 174 сантиметра и нормального телосложения. У нее каштановые волосы до плеч и карие глаза. В момент пропажи она была одета в бежевую кофту, черную футболку, черную юбку и светлые кроссовки.

Если вы видели Полину, обратитесь на горячую линую отряда «ЛизаАлерт» по телефону - 8 800 700 54 52.