В Свердловской области за сутки затопило 13 жилых домов

По данным МЧС, обстановка на водных объектах развивается в соответствии с прогнозом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Свердловской области затопило 13 жилых домов, 97 приусадебных участков и 1 низководный мост. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве также отметили, что обстановка на водных объектах развивается в соответствии с прогнозом.

Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь жителям, чьи дома пострадали от стихии. Специалисты откачивают воду, эвакуируют граждан из зон затопления, патрулируют территории, информируют население. Для пострадавших сделана доставка питьевой воды.

- За прошедшие сутки произошло освобождение 167 жилых и 6 дачных домов, 910 приусадебных участков и 2 участков автомобильных дорог, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ликвидации последствий паводка участвуют 295 человек и 73 единицы техники.