Свердловский губернатор поздравил жителей Березовского с 278-летием города

Денис Паслер поздравил березовчан с 278-летием города. Фото: социальные сети Дениса Паслера

В Свердловской области 3 июля 2026 года Березовский отмечает свое 278-летие. В связи с этим, губернатор Денис Паслер поздравил жителей города в местном доме культуры «Современник».

- На всю страну Березовский славится прежде всего золотодобычей, но главное богатство здесь – это, конечно, люди. Именно благодаря жителям город развивается, становится более комфортным. Желаю городу процветания, а всем березовчанам счастья и благополучия, - написал глава региона в своих социальных сетях.

За последние пять лет в Березовском появилось множество общественных пространств. Среди них обновленный парк Победы, Малахитовый бульвар, Шиловский пляж и зона для прогулок на улице Театральной. Также были построены новые школа и поликлиника.

В скором времени в городе благоустроят улицу Смирнова. Соответствующий проект поддержали свыше 22 тысяч жителей.

- В планах – оформление бульвара и создание организованной автопарковки. Уже готовы эскизные проекты, разрабатывается проектно-сметная документация, - отметили в областном департаменте информационной политики.

Кроме того, по программе расселения из аварийного и ветхого жилья в новые квартиры переехали больше 2,7 тысячи человек.