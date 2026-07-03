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НовостиОбщество3 июля 2026 18:19

Свердловскую область на три дня накроет смог

Синоптики предупредили свердловчан о смоге
Никита ПРИХОДЬКО
Смог накроет Свердловскую область с 4 по 7 июля

Смог накроет Свердловскую область с 4 по 7 июля

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области синоптики предупредили жителей о неблагоприятных метеорологических условиях. В связи с тем, что вредные примеси не смогут рассеиваться в воздухе, регион на три дня накроет смог.

- С 20 часов 4 июля до 20 часов 7 июля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Также утром 4 июля на Среднем Урале прогнозируют туман. Температура в этот день составит +23..+28 градусов. В некоторых районах возможна гроза, при которой порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду.

В воскресенье 5 июля осадков в регионе не ожидается. Столбики термометров покажут до +31 градуса. В понедельник 6 июля потеплеет на один градус. Погода ожидается облачная, без осадков.