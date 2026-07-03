В Свердловской области внедрили регистрацию недвижимости по биометрии

В Свердловской области работает регистрация недвижимости по биометрии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с 1 июля 2026 года заработала регистрация недвижимости с использованием биометрии. Такая возможность была внедрена Росреестром совместно с Минцифры России. Об этом рассказали в региональном департаменте информационной политики.

- Теперь при подаче документов в электронном виде людям не требуется заранее вносить в Единый государственный реестр недвижимости специальную отметку о возможности регистрации права собственности на основании электронных документов, - пояснили в департаменте.

Для этого документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность подтверждена с помощью биометрии.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, требуется зарегистрировать биометрию, а затем пройти идентификацию при оформлении сделки, подписать электронные документы и направить их в Росреестр. После регистрации вы получите в личный кабинет на Госуслугах выписку из ЕГРН.

Как отметили в Росреестре, срок действия усиленной квалифицированной электронной подписи составляет год, а подтвержденной биометрии – пять лет.