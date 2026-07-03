Жителю Новоуральска, обманутому мошенниками на 230 тысяч, вернули деньги

Мошенники обманули мужчину на 230 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новоуральске прокуратура помогла обманутому мошенниками 65-летнему мужчине вернуть деньги. Все произошло в декабре 2023 года. Со свердловчанином связался неизвестный и убедил его сделать несколько переводов на общую сумму 230 тысяч рублей.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой выявлен факт неосновательного обогащения физического лица из Республики Башкортостан за счет денежных средств, похищенных у заявителя, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Действуя в интересах потерпевшего, прокуратура Новоуральска направила иск с требованием взыскать с владельца счета сумму неосновательного обогащения. Суд первой инстанции отказал, но ведомство подало апелляцию. В Свердловском областном суде исковые требования решили удовлетворить.

Так, после вмешательства прокуратуры обманутому жителю Новоуральска вернули похищенные 230 тысяч рублей.