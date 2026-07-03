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НовостиОбщество3 июля 2026 17:24

Жителю Новоуральска, обманутому мошенниками на 230 тысяч, вернули деньги

Прокуратура помогла вернуть деньги обманутому жителю Новоуральска
Никита ПРИХОДЬКО
Мошенники обманули мужчину на 230 тысяч рублей

Мошенники обманули мужчину на 230 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новоуральске прокуратура помогла обманутому мошенниками 65-летнему мужчине вернуть деньги. Все произошло в декабре 2023 года. Со свердловчанином связался неизвестный и убедил его сделать несколько переводов на общую сумму 230 тысяч рублей.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой выявлен факт неосновательного обогащения физического лица из Республики Башкортостан за счет денежных средств, похищенных у заявителя, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Действуя в интересах потерпевшего, прокуратура Новоуральска направила иск с требованием взыскать с владельца счета сумму неосновательного обогащения. Суд первой инстанции отказал, но ведомство подало апелляцию. В Свердловском областном суде исковые требования решили удовлетворить.

Так, после вмешательства прокуратуры обманутому жителю Новоуральска вернули похищенные 230 тысяч рублей.