В Академическом построят детсад за полмиллиарда рублей

Детский сад планируют построить в 16-м квартале Академического района Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Академическом районе Екатеринбурга появится детский сад с ясельными группами. Сейчас городские власти ищут подрядчика. Начальная цена контракта составляет больше 554 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Возвести детский сад планируется в 16-м квартале района. Согласно проектной документации, на участке установят освещение, систему видеонаблюдения и домофонную связь. Территорию садика благоустроят и оградят забором. Все работы планируется завершить в августе 2028 года.

Заказчиком выступает городское Управление капитального строительства. Сейчас проходит этап подачи заявок, который продлится до 21 июля.

Напомним, что помимо детсада с ясельными группами в 16-м квартале появится школа на 1,2 тысячи ребят. На строительство учреждения планируется потратить 2,9 миллиарда рублей.