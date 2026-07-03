В Березовском из горящей пятиэтажки спаслись 22 человека

Сотрудники МЧС спасли из горящего дома пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском 3 июля 2026 года произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Мира. Загорелась квартира на втором этаже. Огонь охватил два квадратных метра и повредил домашнее имущество и стены. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 8:56.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе двое детей. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 5 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 10 человек и 4 единиц спецтехники. В 9:07 спасателям удалось локализовать огонь, а еще через 4 минуты – потушить возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

После ликвидации огня специалисты приступили в разбору и проливке сгоревших конструкций. Все работы завершились в 10:10.