Авиационный учебный центр в Екатеринбурге оштрафовали за грубые нарушения

В работе учебного центра выявили множество грубых нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге свердловская транспортная прокуратура провела проверку в авиационном учебном центре «АВИАТЕХ». По ее итогам в работе организации выявили целый букет грубых нарушений, касающихся образовательной деятельности и эксплуатации воздушных судов.

Так, «АВИАТЕХ» не был зарегистрирован в модуле дополнительного профобразования, а в программе подготовки частных пилотов не было дисциплин, необходимых для освоения конструкции и эксплуатации самолетов, а также работы двигателей.

- При проверке эксплуатации воздушных судов Cessna выявлены существенные нарушения: техобслуживание проведено с превышением установленного срока; полеты выполнялись до завершения обслуживания после длительного хранения, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Более того, у организации отсутствовали записи о проведении техобслуживания, как и о технических дефектах тех или иных компонентов самолетов.

Директора учебного центра оштрафовали на 50 тысяч рублей по части 8 статьи 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов», а пилота-инструктора – на 20 тысяч. Устранение выявленных нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.