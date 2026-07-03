В Североуральске женщина отсудила у ИП деньги за некачественные мойку и тумбу

Женщина отсудила у предпринимателя 18,8 тысячи рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Североуральске женщина отсудила у индивидуального предпринимателя Столяркова А.В. деньги за некачественные мойку для кухни и тумбу, которые купила на маркетплейсе за 4,8 тысячи рублей.

- Сняв дома упаковку, потребитель обнаружила, что чаша мойки деформирована (вмятины), на деталях тумбы имеются сколы и царапины. Потребитель оформила заявку на возврат товара на маркетплейсе, но в удовлетворении требований ей было отказано, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Тогда женщина решила обратиться в местный консультационный пункт, где ей помогли составить претензию о расторжении договора и возврате денег. Однако ответ от предпринимателя получить так и не удалось. В связи с этим специалисты пункта составили иск.

После рассмотрения заявления мировой судья встал на сторону женщины и взыскал с продавца стоимость мойки с тумбой, неустойку в размере 4,8 тысячи рублей за отказ в возврате товара, 3 тысячи в качестве компенсации морального вреда, а также штраф 6,2 тысячи рублей за отказ добровольно вернуть потребителю деньги.

Таким образом, жительница Североуральска отсудила у ИП в общей сложности 18,8 тысячи рублей.