Главе СКР доложат по делу об аварийном доме в Артемовском, где обрушился потолок

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об аварийном доме, который подлежит сносу, в Артемовском. В здании обрушился потолок, однако в нем все еще продолжают жить люди.

- В СМИ сообщается, что в многоквартирном доме в Артемовском обрушился потолок. Сообщается, что здание признано аварийным и подлежащим сносу. Многочисленные обращения жильцов в управляющую компанию и компетентные органы результатов не принесли, - пояснили в пресс-службе СК России.

Отмечается, что сложившаяся ситуация нарушает жилищные права граждан. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования дела.