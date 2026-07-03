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НовостиПроисшествия3 июля 2026 14:48

Главе СКР доложат по делу об аварийном доме в Артемовском, где обрушился потолок

В Артемовском не расселяют жильцов аварийного дома, где обрушился потолок
Никита ПРИХОДЬКО
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об аварийном доме, который подлежит сносу, в Артемовском. В здании обрушился потолок, однако в нем все еще продолжают жить люди.

- В СМИ сообщается, что в многоквартирном доме в Артемовском обрушился потолок. Сообщается, что здание признано аварийным и подлежащим сносу. Многочисленные обращения жильцов в управляющую компанию и компетентные органы результатов не принесли, - пояснили в пресс-службе СК России.

Отмечается, что сложившаяся ситуация нарушает жилищные права граждан. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования дела.