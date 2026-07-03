В Екатеринбурге десять автобусов изменят свои маршруты из-за коммунальной аварии

Также были временно отменены и введены некоторые остановки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге десять автобусов временно изменят свои схемы движения. Причиной всему стала авария на сети водопровода по улицам Титова – Новинская. До ее устранения свои маршруты изменят автобусы № 42, 52, 57, 62, 67, 72, 78, 88, 91, 91М.

- Маршруты №42, 52, 57, 78 из города будут направлены по улицам: Титова - Ферганская – Патриса Лумумбы – Селькоровская – Новинская – далее по маршруту. В обратном направлении без изменений, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Временно отменяется остановочный пункт «Вторчермет», но вводятся остановки «Поликлиника» и «Ферганская».

Автобусы №62, 72, 67, 88, 91, 91М будут следовать по улицам: Титова – Ферганская – Патриса Лумумбы – Селькоровская – далее по маршруту. В обратном направлении изменений нет. Так же временно отменяется остановка «Вторчермет», но вводится остановочный пункт «Ферганская».