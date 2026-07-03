Движение на участке открыли после спада уровня воды. Фото: социальные сети Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле открыли движение по мосту на Красноармейской и перекрестку улиц Серова – Красноармейская после спада уровня воды. Как рассказал мэр Владислав Пинаев, паводковая ситуация в городе стабилизируется.

На текущий момент число подтопленных в садах участков снизилось почти на треть.

- Уровень воды на всех водохранилищах и реках снижается: в Тагильском пруду – минус 28 сантиметров, в реке Тагил – минус 20 сантиметров, на Верхне-Выйском – минус 43 сантиметра, на Нижне-Выйском – минус 11 сантиметров, - сообщил Владислав Пинаев.

Улучшение ситуации наблюдается и на плотинах. Например, на Тагильском пруду сброс воды уменьшился почти на 100 кубометров. На пике он составлял 360 кубометров.

Сейчас последствия паводка продолжают устранять 101 человек и свыше 45 единиц техники.