В свердловских городах появился брендированный транспорт в поддержку ЗОЖ

В Свердловской области на улицы нескольких городов вышел брендированный общественный транспорт в поддержку движения «За медицину здорового долголетия» и диспансеризации. Так, в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле и Серове появились свыше 20 стилизованных трамваев и автобусов.
- Для транспорта выбрали маршруты, которые приближены к поликлиникам. Курсировать трамваи и автобусы будут до конца года, снаружи и в салоне каждого из них есть QR-код, который поможет рассчитать свой биологический возраст и проверить, соответствует ли он паспортному, - рассказали в департаменте информационной политики региона.
В Екатеринбурге также стартовала тематическая акция. Прямо на трамвайном кольце, откуда стартовал брендированный транспорт, медработники организовали для граждан базовые обследования: измерение пульса и сатурации, артериального и внутриглазного давления.
Отмечается, что акция призвана напомнить жителям о важности профилактических осмотров.