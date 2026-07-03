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НовостиПроисшествия3 июля 2026 13:06

Екатеринбуржца осудили за демонстрацию экстремистской символики

Его приговорили к принудительным работам
Екатерина ГАПОН
Мужчина уже был наказан за публикацию экстремистской символики, но не удалил пост, за что был наказан повторно

Мужчина уже был наказан за публикацию экстремистской символики, но не удалил пост, за что был наказан повторно

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге осудили мужчину за демонстрацию экстремистской символики. Следствием и судом установлено, что в 2023-2024-х годах он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но не удалил ранее размещенный в мессенджере пост, который содержит символику экстремистской организации.

– Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.4 УК РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Его приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства.