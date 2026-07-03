Екатеринбуржца осудили за демонстрацию экстремистской символики

Мужчина уже был наказан за публикацию экстремистской символики, но не удалил пост, за что был наказан повторно Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге осудили мужчину за демонстрацию экстремистской символики. Следствием и судом установлено, что в 2023-2024-х годах он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но не удалил ранее размещенный в мессенджере пост, который содержит символику экстремистской организации.

– Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.4 УК РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Его приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства.