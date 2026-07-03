В Екатеринбурге будут судить мужчину за убийство трех знакомых 33 года назад

Мужчина убил двух знакомых в 1993 году, и еще одного - в 1994 году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который убил трех знакомых 33 года назад. По версии следствия, 52-летний обвиняемый по имени Олег (на момент совершения преступлений ему было 19 лет – Прим. ред.) совершил первое преступление 17 августа 1993 года.

Он распивал алкоголь со своими знакомыми в доме на улице Ольховская. В какой-то момент между ними возникла ссора, из-за чего он напал на них.

– В ходе конфликта обвиняемый нанёс не менее 6 ударов руками и ногами в область головы и конечностей знакомого, а также не менее 25 ударов ножом в область его груди и плеча, а также не менее 24 ударов ножом в область груди женщины, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Второе убийство Олег совершил 30 января 1994 года. Находясь в квартире на улице Черепанова, он один раз ударил мужчину рукой, а после нанес 5 ударов ножом в лицо и шею.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Олег не имел постоянного места жительства и вел антиобщественный образ жизни. В 1992 году он был осужден за совершение имущественного преступления, а в 1996 году за аналогичное преступление ему вынесли приговор в Москве.

В 2013 году суд Екатеринбурга снова признал его виновным в краже, а в 2017 году его осудили за преступление в сфере безопасности дорожного движения. Из колонии он освободился в 2018 году.

Вычислить и задержать преступника удалось сотрудникам Следственного комитета России по Свердловской области. Сейчас он находится под стражей.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по пункту «з» статьи 102 УК РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство двух или более лиц» – в редакции Закона Российской Федерации № 4901-1 от 29.04.1993. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.