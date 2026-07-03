Уралец отсудил 100 тысяч у туроператора за утраченные сутки отдыха в Египте

С туроператора в пользу мужчины взыскали около 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Екатеринбурга отсудил у туроператора ООО «Отдых на море» деньги за утраченные сутки отдыха. Мужчина приобрел тур на 10 ночей в Египет для трех человек. Общая стоимость путевки составила свыше 258 тысяч рублей. В нее входили перелет, проживание в отеле и трансфер.

- Однако рейс по маршруту Екатеринбург – Шарм эль Шейх задержали на 27 часов, из-за чего отпуск фактически сократился до 9 ночей. Туроператор вернул покупателю 6 415,21 рубля за неиспользованные сутки проживания, но такая компенсация его не устроила, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Действуя в интересах екатеринбуржца, в суд обратилась организация по защите прав потребителей в области туризма «Турист прав», представители которой потребовали пересчитать стоимость путевки, взыскать с туроператора штраф и неустойку, а также штраф. Запрос был удовлетворен лишь частично.

Так, с ООО «Отдых на море» после перерасчета взыскали больше 19,4 тысячи рублей, 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 10 – штрафа, а также 10 тысяч рублей неустойки за нарушение сроков и еще 50 – за несвоевременное реагирование на требование клиента сделать перерасчет. Последняя сумма будет расти до тех пор, пока туроператор не выплатит средства.

Общая сумма, которую получит екатеринбуржец, составила около 100 тысяч рублей.

- Кроме того, в пользу МОО СЗППТ «Турист прав» с туроператора взыскан штраф в размере 10 тысяч рублей, - отметили в облсуде.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.