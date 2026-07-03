В Краснотурьинске заказчики задолжали больше 30 млн рублей предпринимателям

Заказчики были должны предпринимателям больше 30 миллионов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске прокуратура помогла предпринимателям получить деньги, которые им задолжали несколько заказчиков. Как выяснилось после проверки, общая сумма долга превысила 30,1 миллиона рублей.

- У нескольких заказчиков образовалась задолженность по оплате контрактов на предоставление коммунальных услуг, проведение технического обслуживания инженерных сетей, программного обеспечения, организацию питания, оказание услуг перевозки, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Отмечается, что сами предприниматели выполнили свои обязательства по контрактам. Однако деньги за работу так и не получили.

Чтобы защитить их права, ведомство направило должникам представление об устранении выявленных нарушений. Лишь после вмешательства прокуратуры заказчики полностью погасили долг перед предпринимателями.