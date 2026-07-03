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НовостиОбщество3 июля 2026 12:14

В Краснотурьинске заказчики задолжали больше 30 млн рублей предпринимателям

Свердловская прокуратура помогла предпринимателям получить деньги за выполненную работу
Никита ПРИХОДЬКО
Заказчики были должны предпринимателям больше 30 миллионов рублей

Заказчики были должны предпринимателям больше 30 миллионов рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске прокуратура помогла предпринимателям получить деньги, которые им задолжали несколько заказчиков. Как выяснилось после проверки, общая сумма долга превысила 30,1 миллиона рублей.

- У нескольких заказчиков образовалась задолженность по оплате контрактов на предоставление коммунальных услуг, проведение технического обслуживания инженерных сетей, программного обеспечения, организацию питания, оказание услуг перевозки, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Отмечается, что сами предприниматели выполнили свои обязательства по контрактам. Однако деньги за работу так и не получили.

Чтобы защитить их права, ведомство направило должникам представление об устранении выявленных нарушений. Лишь после вмешательства прокуратуры заказчики полностью погасили долг перед предпринимателями.