Больше трети свердловчан работают на вредных производствах

Самым распространенным вредным производственным фактором является высокий уровень шума Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в 2025 году 36,1% работников трудились во вредных условиях. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

К вредным производственным факторам относятся – повышенный уровень шума – в таких условиях работают 11,7% свердловчан, неудовлетворительная оснащенность – 7,8%, неблагоприятный климат – 4,7%, тяжесть труда – 4,6%, повышенный уровень вибрации – 4,2% и другие.

– В 2025 году специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели 40 плановых контрольных мероприятий в области гигиены труда. Выявлено 1255 нарушений, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди основных нарушений выделили несоответствие рабочих мест гигиеническим нормам и не выполнение мероприятий для улучшения условий труда. Всего за нарушения было наложено 86 штрафов на сумму 1,9 миллиона рублей, объявлено 284 предостережения, а также были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.