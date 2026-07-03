Ветеринар назвал точное количество усов у здоровой кошки

Если усы начали ломаться или выпадать, нужно срочно обратиться к ветеринару Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У здоровой кошки на морде должно быть ровно 24 уса — по 12 с каждой стороны. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал ветеринарный врач Владимир Уражевский. Любое отклонение от нормы может сигнализировать о скрытых заболеваниях.

Хозяевам нужно регулярно проверять состояние кожи и шерсти питомцев, особенно усы. Усы — это вибриссы, важнейший орган осязания и навигации. Их нельзя трогать или подстригать: это причиняет животному боль и дискомфорт.

Если усы начали ломаться или выпадать, нужно срочно обратиться к ветеринару. По словам Уражевского, такая проблема может быть признаком демодекоза, грибка, паразитов, гормональных сбоев, проблем с щитовидной железой, диабета, сильного стресса или неправильного питания. Ранее юрист Илья Русяев предупреждал, что систематические крики на животных могут грозить владельцам административной или уголовной ответственностью.