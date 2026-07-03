В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся маршруты общественного транспорта

4 трамвая и 2 троллейбуса изменят свои маршруты с 11 по 14 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей изменятся маршруты общественного транспорта. Работы затронут перекресток улиц Малышева – Мира и продлятся с 11 по 14 июля. Из-за ремонта маршруты изменятся у трамваев №8, 13, 15 и 23 и у троллейбусов №36 и 37.

– Трамвай № 8: Машиностроителей – Донбасская – Победы – Кузнецова – Космонавтов – Трамвайный – Смазчиков – Луначарского – Ленина – УрФУ– Гагарина – Блюхера – Шарташ, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Трамвай №13 пойдет по остановкам 7 Ключей – – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – Шарташ. 15-й маршрут пойдет через Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московскую – Ленина и гостиницу Исеть. Трамвай №23 проследует по маршруту Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Блюхера – Шарташ.

Троллейбус №36 на время ремонта будет следовать по следующему маршруту: Химмаш – Инженерная – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского – Малышева – Гагарина – Первомайская – Студенческая – Академическая. От улицы Академическая он поедет по Мира – Первомайская – Гагарина – Малышева – Розы Люксембург – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Грибоедова – Инженерная – Химмаш.

37-й троллейбус изменит свое направление следующим образом: Посадская – Репина – Малышева – Мира – Уралобувь. Далее от Уралобувь – Мира – Педагогическая – Гагарина – Малышева – Репина – Посадская.