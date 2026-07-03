В Тюмени цены на бензин выросли на 4,6% за пять месяцев

Летом потребление бензина традиционно растёт из-за отпусков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За последние пять месяцев в Тюменской области автомобильный бензин подорожал на 4,6%, дизельное топливо — на 2,2%. Такие данные приводит Тюменьстат по состоянию на конец мая 2026 года.

По информации сервиса о средних ценах на товары и услуги на юге региона за период с 23 по 29 июня, литр АИ-92 в среднем стоит 82,59 рубля, АИ-95 — 86,72 рубля, АИ-98 — 94,95 рубля, дизель — 89,27 рубля.

Однако ситуация на заправках неоднородна. Крупные сети держат привычные цены. АИ-92 торгуют от 67,55 до 63,08 рубля за литр, АИ-95 — от 74,13 до 80,15 рубля за литр. Цена на дизель варьируется от 80 до 83 рублей.

Таксист Михаил рассказал «Тюменской линии», что очереди на АЗС возникают в основном днём и вечером, а ночью топливо можно залить без проблем.

Губернатор Александр Моор призвал жителей не создавать ажиотаж и не запасаться топливом впрок . По его словам, на АЗС крупных компаний топливо поступает регулярно, у независимых — ситуация сложнее из-за биржевых закупок. Также он отметил сезонный фактор: летом потребление бензина традиционно растёт из-за отпусков, уборочных работ и строительства, а наложившийся ажиотажный спрос лишь усугубляет положение.