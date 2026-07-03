В Кольцово задержали мужчину с нелегальной партией товаров для иглоукалывания

У пассажира изъяли все необходимое для проведение процедуру акупунктуры. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Кольцово задержали мужчину с нелегальной партией товаров для акупунктуры – иглоукалывания. Пассажир прибыл из Харбина, и в его багаже были: аппарат магнитно-инфракрасной терапии, 14 пачек травяного напитка «от многих болезней», БАД для женщин, стержни для иглоукалывания и более 1200 игл.

– В прошлом продавец на рынке, а сейчас безработный массажист и специалист по иглоукалыванию вез медицинские товары для того, чтобы использовать их в своей практике после того, как устроится на работу в клинику, – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Как отметил начальник таможенного поста Кольцово, учитывая ассортимент и количество товара, а также ответ пассажира, багаж можно расценивать как коммерческую партию. Чтобы об этом узнать, достаточно подойти к информационным стендам.

На него завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию».