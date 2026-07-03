Жители Ямала чаще всего переезжают на Урал, в Тюмень и Москву

Ямальские семьи с жилищными сертификатами часто уезжают в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала этого года больше 120 семей Ямало-Ненецкого автономного округа смогли улучшить свои жилищные условия за счет программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Средний размер выплаты составляет 6 миллионов рублей. Об этом сообщает «Ямал 1».

Семьи, которые получают выплаты, либо остаются на Ямале, либо уезжают в другие регионы: в лидерах - Свердловская, Тюменская и Московская области.

Власти региона напоминают, что подать заявление на получение сертификата можно через портал Госуслуг, с ним нужно купить жилье в течение 100 дней.