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НовостиОбщество3 июля 2026 9:19

На Урале отловили больше 8 тысяч водителей-нарушителей из других стран

Водителей без прав массово задерживают на дорогах Свердловской области
Лев ИСТОМИН
В Свердловской области проверяют водителей автобусов

В Свердловской области проверяют водителей автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассах Екатеринбурга и Свердловской области с начала 2026 года отловили больше 8 тысяч иностранных водителей, у части из них нет прав на управление транспортными средствами. Об этом сообщает «ФедералПресс».

После задержания транспортное средство отправляется на штрафстоянку, а водителя проверяют на законность пребывания на территории России.

Рейды по выявлению водителей, нарушающих ПДД, в Свердловской области проводятся регулярно. Прежде всего, проверяют водителей рейсовых автобусов.