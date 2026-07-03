На Урале отловили больше 8 тысяч водителей-нарушителей из других стран

В Свердловской области проверяют водителей автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассах Екатеринбурга и Свердловской области с начала 2026 года отловили больше 8 тысяч иностранных водителей, у части из них нет прав на управление транспортными средствами. Об этом сообщает «ФедералПресс».

После задержания транспортное средство отправляется на штрафстоянку, а водителя проверяют на законность пребывания на территории России.

Рейды по выявлению водителей, нарушающих ПДД, в Свердловской области проводятся регулярно. Прежде всего, проверяют водителей рейсовых автобусов.