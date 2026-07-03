Электрогазосварщик из Первоуральска выиграл в лотерею кроссовер

Николай давно мечтал подарить новую машину отцу, и благодаря выигрышу он смог это сделать. Фото: пресс-служба государственных лотерей

Электрогазосварщик Николай Зубенко из Первоуральска выиграл в лотерею кроссовер Haval F7. Об этом сообщили в пресс-службе государственных лотерей. Счастливчик победил в акции, приуроченной к 9 мая. Николай давно хотел подарить новую машину своему отцу, поэтому приехал на оформление выигрыша в Москву вместе с ним.

Мужчина рассказал, что покупать лотерейные билеты в их семье – традиция. Обычно он ходит в киоск вместе с отцом, но так как он был на больничном, то отправился за покупкой вместе с бабушкой.

– Выбирала билет бабушка своим способом, который держит в тайне. Когда в программе объявили результаты акции, я был на работе. На телефон мне пришло смс-сообщение о победе. Когда прочитал его, пазл в голове сложился – я выиграл в акции! Сразу же позвонил отцу и закричал радостно в трубку: «Мы выиграли, мы выиграли!», – поделился Николай Зубенко.

Отец Николая – Андрей – всю жизнь работает водителем и имеет права всех категорий. На своей машине он объездил всю страну, в том числе Заполярье. Андрей поделился, что до недавнего времени транспорт его не подводил, но теперь все чаще требует ремонта. Благодаря выигрышу у семьи появился новый автомобиль.