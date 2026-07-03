Жители Ирбита получили доступ к семейной ипотеке на вторичное жилье

Дом должен быть не старше 20 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уральский Ирбит включили в список городов, жителям которых стала доступна семейная ипотека на вторичное жилье в многоквартирных домах, построенных не ранее 2006 года. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В актуализированном списке ДОМ.РФ теперь не 39, а 40 городов Свердловской области, включая Дегтярск, Верхний Тагил, Асбест, Камышлов и другие. Семейная ипотека дается под 6%.

Перечень российских городов обновляется регулярно. Сейчас в небольших населенных пунктах России оформлено 17 300 ипотечных кредитов на общую сумму в 59,4 миллиарда рублей.