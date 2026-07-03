Качканарский комбинат направит более 2 млрд рублей на экологический проект

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

ЕВРАЗ КГОК получил положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора на проект по перехвату технической воды на отвалах пустых пород в карьерах. Инвестиции компании превысят 2 млрд рублей.

Проект предусматривает отвод от объектов карьера русел рек Выя и Мокрая, чтобы изолировать их от промышленных отвалов. Будут построены водосборные сооружения, водоотводные канавы, насосные станции и линии электропередач. Разработку проектной документации выполнил генеральный проектировщик институт «Уралгипроруда». В 2025 году проект прошел историко-культурную экспертизу.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

ЕВРАЗ КГОК на протяжении многих лет внедряет замкнутую систему оборотного водоснабжения в карьерах и на хвостохранилище. В настоящее время предприятие перехватывает около 27 млн кубометров фильтрационных вод и направляет их в производственный процесс. Благодаря этому минимизирован забор воды из Нижне-Качканарского водохранилища. Свежая вода берется только для ТЭЦ на энергоснабжение города и предприятия.

- Проект по перехвату промышленных вод отвалов логично встраивается в нашу долгосрочную программу по защите природных ресурсов и снижению нагрузки на водные объекты региона. Мы продолжаем выводить комбинаты на более высокий технологический уровень с учетом соблюдения всех экологических стандартов, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.