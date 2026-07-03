В свердловском поселке Изумруд запустили газопровод

Теперь жители поселка могут подключиться к газу и не отапливать дома дровами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловском поселке Изумруд запустили первую очередь газопровода, протяженностью 6,2 километра. Благодаря этому к газу могут подключиться 47 домов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

– Мы последовательно создаем условия, чтобы все больше жителей региона могли пользоваться природным газом — экологичным, экономичным и комфортным видом топлива. Газовые сети уже подведены более чем к 70 тысячам домов жителей, заключивших договоры. В 48,5 тысячи домов газ уже поступает, – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Первыми к газу подключили семью ветерана труда Свердловской области и ветерана атомной энергетики Галины Абросимовой. Раньше им приходилось отапливать дом дровами и электричеством, а теперь здесь установлен газовый котел, плита и прибор учета. Благодаря региональным мерам поддержки большую часть средств, потраченных на подключение, компенсируют.