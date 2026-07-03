Денис Паслер поздравил свердловскую Госавтоинспекцию с 90-летним юбилеем

Денис Паслер выразил благодарность сотрудникам Госавтоинспекции Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником. 3 июля ведомству исполняется 90 лет.

– В любое время года, днем и ночью вы находитесь на посту, обеспечивая безопасное движение пассажирского потока, оберегая жизнь и здоровье людей. Благодарю вас за добросовестную службу, масштабную работу по повышению в регионе культуры вождения и эффективное выполнение всех важных для общества задач, – сказано в поздравлении Дениса Паслера.

Глава региона отметил, что объем задач у сотрудников Госавтоинспекции лишь растет, ведь увеличивается количество автомобилей, новых дорог и путепроводов. Также в Свердловской области внедряются новые технологии для отслеживания нарушений – например, аппаратно-бортовые комплексы «Азимут», установленные на патрульные машины в этом году.

Госавтоинспекцию с юбилеем также поздравил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам ведомства.