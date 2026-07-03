ВС оставил в силе приговор подростку за теракт у здания ФСБ в Петербурге

Верховный суд оставил в силе приговор 15-летнему петербуржцу Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд оставил в силе приговор 15-летнему петербуржцу, осужденному за теракт, пишет Мойка78. Он поджег автомобиль у здания ФСБ на Литейном проспекте летом 2025 года.

Школьник спалил «Тойоту Камри», припаркованную у Управления ФСБ. По версии следствия, подросток действовал по указке куратора из мессенджера, который представился сотрудником спецслужб. Школьника убедили, что он выполняет задание силовиков. Подростка задержали на месте преступления, скрываться он не пытался.

Первоначально СК квалифицировал произошедшее как теракт (ст. 205 УК РФ). Однако в конце 2025 года 1-й Западный окружной военный суд переквалифицировал статью на «Умышленное повреждение имущества» (ст. 167 УК РФ). Судья отметил, что подросток искренне верил, что помогает ФСБ, и не имел цели дестабилизировать ситуацию в стране. Ущерб родители возместили, потерпевший извинения принял, поэтому суд избрал воспитательные меры.

Прокуратура опротестовала это решение. Военный апелляционный суд отменил приговор, вернул обвинение в теракте и назначил школьнику 5 лет колонии.

2 июля 2026 года судебная коллегия Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу. Высшая инстанция признала законным возвращение статьи о терроризме и реальный срок. Суд встал на сторону обвинения, посчитав, что состав теракта в действиях подростка доказан.