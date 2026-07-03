Индию и Екатеринбург свяжет прямой рейс Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Индию. Прямой рейс отправится из аэропорта Кольцово до Дели. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии» с 27 октября.

– Полеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Кроме того, введены дополнительные рейсы на праздничные дни – 31 декабря и 2 января, – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Как сообщил гендиректор «Уральских авиалиний», Индия является одним из ключевых партнеров, и прямой рейс сможет укрепить связи открыть новые возможности для экономического взаимодействия.

Напомним, что «Уральские авиалинии» совершили первый рейс из Екатеринбурга в Абхазию. Самолет приземлился в Сухуме 1 июля.