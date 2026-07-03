В Екатеринбург вернется 30-градусная жара

Дожди покинут Екатеринбург на несколько дней Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге прекратятся дожди и потеплеет до 30 градусов. Об этом сообщает автор telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Он отметил, что дожди все-таки вероятны, но кратковеременные.

– В выходные антициклон со стороны Поволжья сместится в район Казахстана. Погоду на Среднем Урале станет определять присутствие гребня антициклона, по западной периферии которого 5-6 июля в регион поступит порция тропической воздушной массы. Ожидается потепление до отметок, близких +30 градусам, – сообщил Алексей Пулин.

Уже 4 июля в Екатеринбурге потеплеет до 27 градусов, ожидается переменная облачность. 5 июля ночью 17 градусов, днем 28 градусов и тоже переменная облачность. А вот 6 июля температура может подняться до +30 градусов. Однако уже 7 июля в Екатеринбург вернутся дожди, максимальная температура днем 27 градусов.