Свердловские власти поддержат «Коляда-театр»

Минкульт и департамент культуры поддержат «Коляда-театр» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Свердловской области и Екатеринбурга окажут поддержку «Коляда-театру». Напомним, что театр оказался на грани закрытия после смерти его основателя драматурга Николая Коляды. По решению Кировского районного суда Екатеринбурга от 24 июня 2026 года, вместо него учредителем театра назначена директор учреждения Эка Вашакидзе.

В поддержку театра были собраны тысячи подписей и направлены и департамент культуры Екатеринбурга и министерство культуры Свердловской области. После вынесения решения судом на имя представителя инициативной группы Веры Рачковой начали приходить ответы.

– Уникальный творческий коллектив, созданный Николаем Владимировичем Колядой, не останется без внимания региональных властей. Министерство продолжит оказывать всестороннюю поддержку Коляда-театру в рамках действующего законодательства и установленных полномочий, – сказано в ответе министерства культуры Свердловской области, подписанного замминистра Ларисой Викарь.

От департамента культуры администрации Екатеринбурга также пришел ответ на коллективное обращение. В нем сказано, что вопрос о дополнительной поддержке со стороны профильных органов может быть рассмотрен в установленном порядке с учетом особой культурной значимости театра.