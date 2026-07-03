Более половины свердловских предприятий живут в кредит

Доля заемных средств у свердловских предприятий составила почти 60% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области по итогам 2025 года более половины предприятий, а именно 59,7%, живут в кредит. Это следует из аналитики FinExpertiza, основанной на данных Росстата. По России доля заемных средств крупных и средних предприятий в 2025 году уменьшилась до 50,7% – кредитная зависимость бизнеса впервые снизилась с 2022 года.

В Уральском федеральном округе общая доля заемных средств предприятий составила 44,4%. В наибольшей кредитной зависимости находится Курганская область – 66,3%. Из регионов УрФО Свердловская область оказалась на втором месте по объемам кредитов. На третьем месте – Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 56,2%. Наименьшая доля кредитов у Ханты-Мансийского автономного округа – 17,8%.

В самой низкой кредитной зависимости находится Республика Алтай – здесь доля производственных кредитов составила всего 17,2%. При этом максимальная доля заемных средств в Республике Ингушетия – 122%.