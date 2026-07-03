На реке Реж столкнулись два катамарана, один из туристов сломал ногу

При столкновении двух катамаранов один из туристов сломал ногу Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На реке Реж пострадал турист. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, 2 июля на акватории реки столкнулись два катамарана.

– В результате пострадал мужчина, доставлен в Режевскую Центральную районную больницу с переломом ноги, – отметили в ведомстве.

На вызов приезжали пять человек личного состава и одна единица техники.

Других происшествий на водных объектах Свердловской области зарегистрировано не было.

Напомним, что в конце июня в реке Ивдель утонула женщина. По данным источника, погибшую звали Валентина, у нее осталось трое детей. По факту произошедшего производятся оперативно-следственные мероприятия.