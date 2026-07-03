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НовостиПроисшествия3 июля 2026 5:52

На реке Реж столкнулись два катамарана, один из туристов сломал ногу

На реке Реж пострадал мужчина
Екатерина ГАПОН
При столкновении двух катамаранов один из туристов сломал ногу

При столкновении двух катамаранов один из туристов сломал ногу

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На реке Реж пострадал турист. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, 2 июля на акватории реки столкнулись два катамарана.

– В результате пострадал мужчина, доставлен в Режевскую Центральную районную больницу с переломом ноги, – отметили в ведомстве.

На вызов приезжали пять человек личного состава и одна единица техники.

Других происшествий на водных объектах Свердловской области зарегистрировано не было.

Напомним, что в конце июня в реке Ивдель утонула женщина. По данным источника, погибшую звали Валентина, у нее осталось трое детей. По факту произошедшего производятся оперативно-следственные мероприятия.