Т2 и «Согласие» запустили программу страхования банковских карт от мошенничества

Фото: пресс-служба Т2

Мобильный оператор Т2 и страховая компания «Согласие» запустили страховой продукт на случай мошенничества – «Деньги под защитой». Полис действует по всему миру, стоимость варьируется от 69 до 199 рублей в месяц, при этом сумма компенсации достигает 1 млн рублей. Клиент может получить возмещение ущерба в следующих случаях:

- при списании денег с банковской карты без согласия;

- в случаях мошенничества по телефону, в SMS или в мессенджерах;

- при краже наличных, снятых в банкомате, – случаи грабежа или разбойного нападения, который случился не позднее чем через два часа после снятия денег;

- при вынужденном сообщении PIN-кода под угрозой насилия и последующей краже средств из банкомата.

Оформить страховку можно в приложении Т2: из раздела «Финсервисы» необходимо перейти на опцию «Деньги под защитой», а затем выбрать период и страховую сумму. Активировать защиту также можно в SafeWall от Т2 – предложение действует для всех клиентов.

При страховом случае клиент должен обратиться в компанию «Согласие», собрать и отправить полный комплект запрашиваемых документов. «Согласие» рассматривает все случаи в индивидуальном порядке – это занимает до 10 рабочих дней. При положительном вердикте выплата поступит в течение пяти дней.

- Т2 проводит большую работу по защите клиентов от мошенников, ежедневно предотвращая миллионы попыток обмана. Мы блокируем спам, подменные номера, массовые атаки, защищаем персональные данные. При этом мы убеждены, что для наиболее эффективного противодействия мошенничеству компаниям необходимо объединять усилия. Так был создан наш страховой продукт с СК «Согласие», чтобы у клиентов было еще больше возможностей защитить себя от столкновения со злоумышленниками,- отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

Помимо возможного возмещения ущерба, клиент получает безлимитные онлайн-консультации по подготовке документов и заявлений в правоохранительные органы, а также сопровождение на протяжении всего процесса – от возбуждения до завершения уголовного дела.

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