Свердловские власти утвердили выплаты кушвинцам, чьи дома пострадали от урагана

Постановление приняли 2 июля. Фото: Канал Дениса Паслера

В Свердловской области приняли постановление, которое утверждает выплаты для жителей Кушвы, чьи дома пострадали от смерча. Напомним, что 22 июня стихия повредила более сотни домов, пострадал 21 человек. Последствия смерча ликвидируют до сих пор. Полностью разрушенными признаны 28 домов.

Постановление, подписанное губернатором Свердловской области Денисом Паслером, устанавливает размер и порядок выплаты на покупку или строительство жилья. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте информационной политики региона, размер выплаты будет зависеть от площади пострадавшего дома.

– Заявления на выплату будут приниматься до 1 декабря 2026 года, а срок использования целевых средств ограничен двумя годами, – сообщил Денис Паслер.

На момент 3 июля в Кушве отремонтировано 69 домов. Завершается подключение к электричеству – без света остаются всего три абонента из 570. Кроме того, в домах, где проживали люди, полностью восстановили газоснабжение.