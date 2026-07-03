Из Свердловской области за рубеж за месяц отправили 60 тысяч кубометров леса

В страны ближнего зарубежья отправили 60 тысяч кубометров леса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из Свердловской области за период с 1 по 30 июня экспортировали 60 тысяч кубометров леса. Поставки проконтролировали сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Лес отправили в Китай, Казахстан, Азербаджан, Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан.

– Вывоз лесоматериалов осуществляется за пределы Свердловской области железнодорожным и автомобильным транспортом. На вагоны оформлено 394 сертификата, на грузовые автомобили – 654, – сообщили в ведомстве.

Всего было оформлено 1048 фитосанитарных сертификатов.

Каждую партию досматривали в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» на наличие вредителей и карантинных объектов. По результатам проверки, заражений на экспортированной древесине не выявлено.