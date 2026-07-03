В Свердловской области паводок пошел на спад

Несмотря на стабилизацию ситуации, участки в некоторых городах продолжает подтапливать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области стабилизируется паводковая обстановка. По данным сводки ЧС на 3 июля, уменьшение зоны затопления отмечено в Кушве – Освобождено 26 домов и 65 участков, в Бисерти – 4 участка, в Нижнем Тагиле – 353участка, в Среднеуральске – 4 дома и 4 участка, в Невьянске – 15 участков, а в Верхней Салде – 96 участков.

– Всего за прошедшие сутки произошло затопление 23 жилых домов, 164 приусадебных участков, произошло освобождение 90 жилых домов, 632 приусадебных участков, – сообщили в ведомстве.

При этом в Нижних Сергах вода ушла из 24 домов и 22 приусадебных участков, но при этом подтопило 16 домов и 106 участков. В Верхней Пышме, Верхнем Тагиле, Староуткинске и Березовском ситуация не изменилась. В Камышлове, Верхней Туре, Махнево и Сухом Логу из-за разлива рек наоборот, наблюдаются подтопления.