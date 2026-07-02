В свердловских лагерях отдохнули почти 148 тысяч ребят

Почти 148 тысяч юных свердловчан отдохнули в лагерях Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала летней оздоровительной компании отдохнуть в лагерях успели уже почти 148 тысяч юных уральцев. Всего на текущий момент в регионе работают свыше 1,1 тысячи учреждений.

- В прошлом году запустили масштабный проект «Уральские каникулы», который решает амбициозные задачи: комплексное обновление всей инфраструктуры лагерей, повышение качества отдыха и его доступности для большего количества детей, - рассказал губернатор Денис Паслер.

Благодаря проекту в 17 учреждениях был проведен капитальный ремонт, еще 7 – ожидают обновления. В трех лагерях Среднего Урала появились медицинские блоки, а еще в двух – модульные палаточные городки.

Также в Екатеринбурге открылся обновленный детский центр «Уральские каникулы». На его ремонт потратили в общей сложности 22 миллиона рублей. Средства были выделены из областного бюджета.

В Екатеринбурге открыли детский центр «Уральские каникулы». Фото: социальные сети Дениса Паслера

- Площадка станет координационным центром развития системы отдыха и оздоровления детей Свердловской области, - пояснили в региональном департаменте информационной политики.

Как отметил Денис Паслер, в центре будут решаться вопросы, связанные с отдыхом юных свердловчан, а также проводиться встречи с детьми и родителями. Более того, площадка станет местом для обучения специалистов.