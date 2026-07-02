На Полевском тракте 15-летняя девушка угодила под колеса автомобиля

Авария произошла на 23-м километре Полевского тракта. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

На 23-м километре Полевского тракта вечером 1 июля 2026 года произошло ДТП, в результате которого пострадала 15-летняя девушка. Предварительно, около 20:20 подросток переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса Geely Coolray.

- Подросток переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, при этом в зоне видимости находился пешеходный переход. Она вышла на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства, водитель применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, - пояснили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В результате аварии девушка получила травмы. Ее доставили в ДГКБ №9, где помощь ей сейчас оказывают врачи.

По факту ДТП назначена проверка. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Водителем Geely Coolray оказалась 37-летняя женщина, водительский стаж которой составляет 15 лет. За это время она ни разу не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. В отношении женщины возбудили административное дело по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего».

По факту аварии назначена проверка. Отмечается, что сотрудники полиции наведаются в учреждение, где обучается подросток. Информацию также передали в подразделение по делам несовершеннолетних.