В Первоуральске разыскивают велосипедиста, который сбил женщину и скрылся

Госавтоинспекция ищет виновника аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Первоуральске сотрудники Госавтоинспекции разыскивают велосипедиста, который сбил женщину и скрылся. ДТП произошло 19 июня около 13:52 на проспекте Ильича. Об этом рассказали в ОМВД России «Первоуральский».

- По предварительной информации, неустановленный велосипедист, двигаясь по тротуару проспекта Ильича в сторону проспекта Космонавтов, возле дома №5 по проспекту Ильича допустил наезд на женщину-пешехода, от чего та получила телесные повреждения, - пояснили в полиции.

После аварии мужчина поспешил скрыться.

По записям с камер видеонаблюдения и описанию пострадавшей удалось составить примерный портрет велосипедиста: возраст до 30 лет, плотное телосложение, рост 170-180 сантиметров, кудрявые светло-рыжие волосы и голубые глаза. На момент ДТП мужчина был одет в белую футболку с оранжевым рисунком, а на спине у него был рюкзак.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции пытаются установить личность виновника аварии. Ему рекомендуют добровольно явится в отделение для дачи показаний.

Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно личности неустановленного велосипедиста, просят обратиться в отделение ведомства на Московском шоссе, 3А или позвонить по номеру 8 (343) 927-04-38. Анонимность гарантируется.