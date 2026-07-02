Мэр Екатеринбурга поздравил сотрудников ГИБДД с 90-летием ведомства

Алексей Орлов поздравил сотрудников Госавтоинспекции. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония в честь 90-летнего юбилея со дня образования Госавтоинспекции. Глава города Алексей Орлов принял участие в мероприятии и поздравил сотрудников ведомства.

- Ваша миссия сложна и ответственна. Это и контроль за соблюдением правил, и оперативное реагирование на происшествия, и профилактическая работа, и, конечно, помощь людям в самых разных ситуациях. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия в семьях, - сказал градоначальник.

Отдельную благодарность мэр выразил ветеранам Госавтоинспекции, которые уже долгие годы ведут службу в ведомстве. Также автоинспекторов поздравили председатель Гордумы Анна Гурарий и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

По завершении торжественной церемонии Алексей Орлов вручил отличившимся сотрудникам ГИБДД благодарственные письма.