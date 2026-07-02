Главе СКР доложат по делу о частной клинике, где пострадала свердловчанка

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о частной клинике в Екатеринбурге, где из-за ненадлежащего оказания медуслуг пострадала женщина.

- В социальных медиа сообщается, что в одной из частных клиник города Екатеринбурга женщине был причинен вред здоровью в результате ненадлежащего оказания медицинских услуг, - пояснили в пресс-службе СК России.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас ведется расследование.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления свердловского ведомства Невгаду Алексею доложить о ходе расследования дела.