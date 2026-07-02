В Реже четвертую неделю ищут 60-летнюю женщину

Женщина бесследно исчезла 10 июня. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Реже уже четвертую неделю ищут 60-летнюю Надежду Андрееву. Женщина пропала 10 июня 2026 года. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Розыском пропавшей занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Помогите найти человека! Пропала Андреева (Воронова) Надежда Константиновна, 60 лет 1965 года рождения. Может находиться в вашем городе, - передают поисковики.

Согласно ориентировке, рост пропавшей составляет 165 сантиметров, телосложение нормальное. У женщины русые волосы и карие глаза. Во что она была одета на момент пропажи, неизвестно.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Надежды, сообщите об этом инфоргу поисков Людмиле: 8 (904) 544-72-24. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или позвонить по единому номеру 112.