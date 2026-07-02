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НовостиОбщество2 июля 2026 15:16

Администрацию Тавды обязали обустроить тротуар на улице Павлика Морозова

В Тавде на улице Павлика Морозова обустроят тротуар и установят освещение
Никита ПРИХОДЬКО
Суд обязал местные власти обустроить на участке тротуар и установить освещение

Суд обязал местные власти обустроить на участке тротуар и установить освещение

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд обязал администрацию Тавды обустроить тротуар и установить освещение на участке улицы Павлика Морозова, от улицы Гоголя до улицы Кирова.

- Участок имеет грунтовое покрытие переходного типа (щебеночное покрытие). Кроме того, в нарушение требований ГОСТ Р 52766-2007 на указанном участке отсутствуют тротуар и стационарное наружное освещение, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Нарушение выявили в ходе проверки сотрудники ведомства. Отмечается, что участок принадлежит администрации Тавды.

В связи с этим, для обеспечения безопасности дорожного движения, прокуратура направила иск с требованием обязать местные власти обустроить тротуар и установить на дороге освещение.

Суд полностью удовлетворил запрос ведомства. Отмечается, что прокуратура проконтролирует фактическое исполнение данного решения.