Администрацию Тавды обязали обустроить тротуар на улице Павлика Морозова

Суд обязал местные власти обустроить на участке тротуар и установить освещение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд обязал администрацию Тавды обустроить тротуар и установить освещение на участке улицы Павлика Морозова, от улицы Гоголя до улицы Кирова.

- Участок имеет грунтовое покрытие переходного типа (щебеночное покрытие). Кроме того, в нарушение требований ГОСТ Р 52766-2007 на указанном участке отсутствуют тротуар и стационарное наружное освещение, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Нарушение выявили в ходе проверки сотрудники ведомства. Отмечается, что участок принадлежит администрации Тавды.

В связи с этим, для обеспечения безопасности дорожного движения, прокуратура направила иск с требованием обязать местные власти обустроить тротуар и установить на дороге освещение.

Суд полностью удовлетворил запрос ведомства. Отмечается, что прокуратура проконтролирует фактическое исполнение данного решения.