Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика2 июля 2026 14:51

Свердловской области спишут 2,6 млрд рублей госдолга

Госдолг Свердловской области сократится на 2,6 млрд рублей
Никита ПРИХОДЬКО
Свердловской области спишут 2,6 миллиарда рублей долга по бюджетным кредитам

Свердловской области спишут 2,6 миллиарда рублей долга по бюджетным кредитам

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области государственный долг сократится на 2,6 миллиарда рублей. Соответствующее решение озвучил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании, которое прошло 2 июля.

- Средства, которые останутся в региональном бюджете, могут быть направлены на модернизацию объектов ЖКХ, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, обновление общественного транспорта и докапитализацию фонда развития промышленности, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Отмечается, что бюджетные кредиты позволили Среднему Уралу реализовывать различные нацпроекты и построить в регионе 14 объектов, включая 10 дорожных участков, школу и поликлинику в Екатеринбурге, а также производственный комплекс в «Титановой долине» и другие.

Работа по сокращению госдолга в Свердловской области, по поручению губернатор Дениса Паслера, продолжается.