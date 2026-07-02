Свердловской области спишут 2,6 млрд рублей госдолга

Свердловской области спишут 2,6 миллиарда рублей долга по бюджетным кредитам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области государственный долг сократится на 2,6 миллиарда рублей. Соответствующее решение озвучил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании, которое прошло 2 июля.

- Средства, которые останутся в региональном бюджете, могут быть направлены на модернизацию объектов ЖКХ, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, обновление общественного транспорта и докапитализацию фонда развития промышленности, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Отмечается, что бюджетные кредиты позволили Среднему Уралу реализовывать различные нацпроекты и построить в регионе 14 объектов, включая 10 дорожных участков, школу и поликлинику в Екатеринбурге, а также производственный комплекс в «Титановой долине» и другие.

Работа по сокращению госдолга в Свердловской области, по поручению губернатор Дениса Паслера, продолжается.