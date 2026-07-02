Жителя Дегтярска посадили за грабеж, угрозы и незаконное хранение оружия

Мужчину приговорили к 6 годам колонии. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Дегтярске суд вынес приговор Олегу Роганову, которого признали виновным сразу по трем статьям. Преступления был совершены в период с октября по ноябрь 2025 года.

Все началось с похищения телефона из салона сотовой связи. Осужденный договорился с соучастницей о том, что она зайдет в помещение и под видом покупателя попросит продавца показать один из телефонов.

- В момент, когда сотрудник передал аппарат в руки злоумышленнице, в салон ворвался Роганов, выхватил телефон стоимостью 21 990 рублей и скрылся. Сообщница покинула магазин следом. Материальный ущерб был полностью подтвержден материалами дела, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В начале ноября силовики нашли мужчину и выехали на место для его задержания. В квартире они обнаружили Олега Роганова пьяным. Он, держа в руках нож, вел себя агрессивно и угрожал полицейскому убийством.

- В этот же день на балконе его квартиры обнаружили и изъяли нестандартное короткоствольное гладкоствольное оружие, изготовленное самодельным способом и предназначенное для стрельбы патронами раздельного снаряжения, - отметили в облсуде.

Начался суд. В ходе заседания Олег Роганов признал свою вину лишь частично. По его словам, телефон он похитил самостоятельно, без сообщницы. Однако вина женщины была доказана. Отрицал осужденный и свою причастность к незаконному хранению оружия и угрозам в адрес сотрудника полиции.

Отмечается, что ранее Олег Роганов уже был судим. Так, суд признал мужчину виновным по трем статьям: грабеж группой лиц (пункт «а» части 2 статьи 161 УК РФ», угроза применения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ), а также незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

В качестве наказания ему назначили 6 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Похищенный из салона связи телефон был возвращен. Также был возмещен материальный и моральный вред.