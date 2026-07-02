В Карпинске прокуратура помогла родственникам-инвалидам получить квартиру

Прокуратура помогла получить инвалидам благоустроенную квартиру Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карпинске прокуратура помогла четверым братьям и сестрам, которые имеют статус инвалидов с детства, получить квартиру. Все началось с жалобы одной из женщин о нарушении жилищных прав ее родственников. После этого ведомство организовало проверку.

- В 2016 году четверым родственникам была представлена квартира в поселке Антипинский. Впоследствии жилье было признано аварийным и подлежащим сносу, однако из-за отсутствия в графах регистрации номера дома, вопрос их переселения длительное время не решался, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Тогда прокурор города направил в суд заявление с требованием предоставить инвалидам квартиру вне очереди по договору социального найма. После рассмотрения дела родственники получили благоустроенное жилье. Площадь квартиры составила 66 квадратных метров.